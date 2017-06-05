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Роман ГРИГОРЧУК: «Люблю бороться в любой ситуации»

Украинский тренер - о своей работе в Азербайджане

  • 05.06.2017 17:30
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azerisport.com. Роман Григорчук
© azerisport.com. Роман Григорчук
Главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Габала» Роман Григорчук ответил на вопросы корреспондента.
 
- Почему затянулось ваше продление контракта с «Габалой»?
- Я к этому спокойно отношусь. У меня с руководством клуба такие отношения, нам в принципе контракт не нужен. Для нас это чистая формальность. Есть договоренность на словах и нет никаких проблем.
 
- За это время прошла информация об интересе к вам со стороны киевского «Динамо».
- Обычно не комментирую такие новости, чтобы не давать пищу для размышлений, ведь люди любят додумывать. Без всякого кокетничества. Пока нет контракта, то нет смысла об этом говорить. Я всегда порядочен в этих вопросах. Я тренер «Габалы». Веди я переговоры с каким-то клубом, то в «Габале» об этом знали бы. Со мной такого быть не может.
 
- Сразу восемь игроков на данный момент покинули команду. Вновь грядут большие изменения?
- Такие ситуации вполне нормальны. У нас на этот раз так получилось. Не вижу никаких проблем. Естественно к этому отношусь. Большое спасибо тем, с кем мы проработали. Желаю им удачи в дальнейшей карьере.
 
- Вас не беспокоит тот факт, что часть игроков покинула команду из-за сокращения бюджета?
- Футболист всегда должен быть счастлив, там где он работает. Если его что-то не устраивает, то он должен перейти в другую команду. В противном случае, снизится его коэффициент полезного действия, и он также перестанет прогрессировать.
 
- Вам предстоит построить новую команду. Вас самого не беспокоит сокращение бюджета?
- Абсолютно ничего не беспокоит. Подобные сложности нередко возникают. Напротив, даже интересно будет их преодолевать. Мне доводилось быть в разных ситуациях. Люблю бороться в любой ситуации.
 
- Когда мы услышим о новых именах в команде?
- Мы работаем в этом направлении. Она идет постоянно. Если клуб хочет развиваться, то должен следить за определенными футболистами. Работа очень сложная. Непросто найти футболистов, которые хотели бы выступать в чемпионате Азербайджана и могли бы нашуметь здесь своей игрой. В этом плане есть определенные проблемы. Но раз есть те, кто ушел, то их необходимо кем-то заменить.
 
- «Габалу» новый сезон начнет со 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Что думаете по этому поводу?
- Я не прочь начать с первого (улыбается). Все равно мы начинаем подготовку. Те две официальные игры, которые мы могли бы провести на первом этапе, хорошо было бы использовать в плане подготовке к следующим официальным встречам. Лучше играть с первого раунда, чем со второго. Это не плюс и не минус для нас. Будем делать корректировки в подготовки.

Источник — Azerisport.com

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