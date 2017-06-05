Денис Мірошніченко продовжив контракт з Карпатами

Захисник «левів» Денис Мірошніченко пролонгував контракт із клубом.
У цьому сезоні Денис провів за «зелено-білих» 26 поєдинків у Лізі Парі-Матч, одну гру в Кубку України та дві у молодіжному чемпіонаті. Загалом же за «Карпати» Мірошніченко зіграв 84 матчі у вищій лізі та забив один гол.
А почалася кар’єра гравця у Львові в 2013 році, коли Денис приїхав в «Карпати» з криворізького «Кривбасу».
Источник — ФК Карпаты
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