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Денис Мірошніченко продовжив контракт з Карпатами

Захисник залишиться у Львові

  • 05.06.2017 17:18
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Денис Мірошніченко продовжив контракт з Карпатами
Захисник «левів» Денис Мірошніченко пролонгував контракт із клубом. 
 
У цьому сезоні Денис провів за «зелено-білих» 26 поєдинків у Лізі Парі-Матч, одну гру в Кубку України та дві у молодіжному чемпіонаті. Загалом же за «Карпати» Мірошніченко зіграв 84 матчі у вищій лізі та забив один гол. 
 
А почалася кар’єра гравця у Львові в 2013 році, коли Денис приїхав в «Карпати» з криворізького «Кривбасу». 

Источник — ФК Карпаты

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