Денис Мірошніченко продовжив контракт з Карпатами

Захисник «левів» Денис Мірошніченко пролонгував контракт із клубом.

У цьому сезоні Денис провів за «зелено-білих» 26 поєдинків у Лізі Парі-Матч, одну гру в Кубку України та дві у молодіжному чемпіонаті. Загалом же за «Карпати» Мірошніченко зіграв 84 матчі у вищій лізі та забив один гол.

А почалася кар’єра гравця у Львові в 2013 році, коли Денис приїхав в «Карпати» з криворізького «Кривбасу».