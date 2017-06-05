Дортмундская Боруссия подписала Дэна-Акселя Загаду из ПСЖ

Дортмундская «Боруссия» подписала 18-летнего защитника французского ПСЖ Дэна-Акселя Загаду.
«Боруссия» завершила подписание очень перспективного защитника Дэна-Акселя Загаду из «ПСЖ». Добро пожаловать в Дортмунд», – пишет официальный твиттер дортмундского клуба.
Borussia Dortmund have completed the signing of highly-rated French prospect Dan-Axel Zagadou (18) from Paris St. Germain.#welcometodortmund— Borussia Dortmund (@BVB) June 5, 2017
Источник — ФК Боруссия Дортмунд
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