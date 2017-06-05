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Дортмундская Боруссия подписала Дэна-Акселя Загаду из ПСЖ

18-летний защитник будет выступать в Бундеслиге

  • 05.06.2017 17:10
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Дортмундская «Боруссия» подписала 18-летнего защитника французского ПСЖ Дэна-Акселя Загаду. 
 
«Боруссия» завершила подписание очень перспективного защитника Дэна-Акселя Загаду из «ПСЖ». Добро пожаловать в Дортмунд», – пишет официальный твиттер дортмундского клуба. 

 

Источник — ФК Боруссия Дортмунд

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