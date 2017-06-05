Пепе перейдет из Реала в ПСЖ

а где он в своем посте упомянул Кварца?у тебя кварцефобия?)))))

А как же слова Игоря Суркиса, что к нему по игрокам никто не обращался?

Спасибо Виде за всё хорошее. За забитые голы, за удачные игры, за выигранные титулы.

накінець це одоробло піде

===========ну кто брехло покажет время, а пока спорт.уа перепечатывает новости турецкой желтой пр...