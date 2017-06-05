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Пепе перейдет из Реала в ПСЖ

Португальский защитник сменит прописку в июле

  • 05.06.2017 16:52
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Eurosport. Пепе
© Eurosport. Пепе
Португальский защитник мадридского «Реала» Пепе перейдет во французский ПСЖ. Его контракт с «Королевским клубом» истекает 30-го июня, и португалец уже обговорил детали двухлетнего соглашения с ПСЖ. 
 
Стоит отметить, что парижанам защитник достанется абсолютно бесплатно, как свободный агент.

Источник — Marca

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