Пепе перейдет из Реала в ПСЖ

Португальский защитник мадридского «Реала» Пепе перейдет во французский ПСЖ. Его контракт с «Королевским клубом» истекает 30-го июня, и португалец уже обговорил детали двухлетнего соглашения с ПСЖ.
Стоит отметить, что парижанам защитник достанется абсолютно бесплатно, как свободный агент.
🚨🚨🚨 Cerrado: El PSG se adelanta al Inter y ficha a Pepe https://t.co/vF01zdZ9xf #Fichajes pic.twitter.com/Cp8vu0sSjt— MARCA (@marca) June 5, 2017
Источник — Marca
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