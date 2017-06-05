Андрей БОГДАНОВ: «Рассматриваю разные варианты продолжения карьеры»

Контракт хавбека с «Олимпиком» заканчивается 15-го июня.

«Я рассматриваю разные варианты продолжения карьеры. Есть несколько возможных вариантов. Не хотел бы торопить события, но все может решиться уже на текущей неделе», — сказал Богданов.

Богданов присоединился к «Олимпику» по ходу прошлого сезона, став основным футболистом и во всех турнирах проведя за команду Романа Санжара 25 поединков, отличившись 5 голами.

Ранее в своей карьере 27 летний хавбек также выступал за «Волынь», «Металлист», «Динамо», «Арсенал», «Александрию» и греческий «Эрготелис».