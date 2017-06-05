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Ювентус заработал в Лиге чемпионов больше всех

«Бьянконери» проиграли «Реалу» в финале, но получили 109 миллионов евро

  • 05.06.2017 16:41
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Ювентус заработал в Лиге чемпионов больше всех
Туринский «Ювентус» проиграл финал Лиги чемпионов мадридскому «Реалу», однако заработал больше остальных участников турнира. 
 
«Юве» стал первым клубом в истории, который заработал более 100 млн евро за участие в Лиге чемпионов — 109 млн. Триумфаторы из Мадрида пополнили свою казну на 80,9 млн евро.
 
Еще один итальянский клуб, «Наполи» (уступивший  «Реалу» в 1/8), заработал 65,7 млн, тогда как полуфиналист «Атлетико» - 59,9 млн евро. То, что итальянские клубы заработали больше испанских, обусловлено в первую очередь тем, что Серию А в нынешней Лиге представляли только 2 команды и получили больший охват телеаудитории, а следовательно — и больше денег от трансляторов турнира.

Источник — Football-italia

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