Баланюк перейдет в загребское Динамо

Об этом в своем твиттере сообщил журналист телеканала «Футбол» Игорь Бурбас.

«Желаю Баланюку не потеряться в загребском инкубаторе талантов, как можно скорее адаптироваться и уже через год радовать своей игрой в Лиге чемпионов», - написал Бурбас.

Ранее была информация о том, что Баланюк покинет «Днепр».