Баланюк перейдет в загребское Динамо

Об этом в своем твиттере сообщил журналист телеканала «Футбол» Игорь Бурбас.
«Желаю Баланюку не потеряться в загребском инкубаторе талантов, как можно скорее адаптироваться и уже через год радовать своей игрой в Лиге чемпионов», - написал Бурбас.
Ранее была информация о том, что Баланюк покинет «Днепр».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.