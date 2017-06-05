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Баланюк перейдет в загребское Динамо

Форвард «Днепра» отправится в Хорватию

  • 05.06.2017 16:25
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ffu.org.ua. Денис Баланюк
© ffu.org.ua. Денис Баланюк

Об этом в своем твиттере сообщил журналист телеканала «Футбол» Игорь Бурбас.

«Желаю Баланюку не потеряться в загребском инкубаторе талантов, как можно скорее адаптироваться и уже через год радовать своей игрой в Лиге чемпионов», - написал Бурбас.

Ранее была информация о том, что Баланюк покинет «Днепр». 

Источник — Sport.ua

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