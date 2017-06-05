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Слуцкий возглавит Халл

Экс-тренер сборной России и ЦСКА близок к трудоустройству в Англии

  • 05.06.2017 15:53
  • 414 просмотров
  • 1 комментария
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sportbox.ru. Леонид Слуцкий
© sportbox.ru. Леонид Слуцкий

По информации источника, российский специалист, скорее всего, возглавит «Халл». Сообщается, что Слуцкий убедил владельца «Халла» Ассема Аллама в своей профпригодности во время собеседования.

Египтянин считает, что Слуцкий – лучший из кандидатов для того, чтобы вернуть команду в премьер-лигу.

Ранее «Халл», вылетевший по итогам минувшего сезона в чемпионшип, покинул тренер Марку Силва. 

Источник — Mirror

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Комментарии
    busey
    online
      busey, 05.06.2017 16:18
    +1
    Без знания языка???
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