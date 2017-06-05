Слуцкий возглавит Халл

По информации источника, российский специалист, скорее всего, возглавит «Халл». Сообщается, что Слуцкий убедил владельца «Халла» Ассема Аллама в своей профпригодности во время собеседования.
Египтянин считает, что Слуцкий – лучший из кандидатов для того, чтобы вернуть команду в премьер-лигу.
Ранее «Халл», вылетевший по итогам минувшего сезона в чемпионшип, покинул тренер Марку Силва.
Источник — Mirror
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