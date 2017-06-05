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Гельзін звинуватив Баранку у шантажі і залякуванні своїх футболістів

Президент «Олімпіка» розповів про неправові методи розслідування італійського спеціаліста

  • 05.06.2017 14:58
  • 755 просмотров
  • 3 комментария
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Sport.ua. Владислав Гельзин
© Sport.ua. Владислав Гельзин

Президент «Олімпіка» Владислав Гельзін звинуватив голову Комітету етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранку у шантажі і тиску на гравців своєї команди.

«Франческо Баранка не пред`явив жодного доказу причетності наших гравців до договірних матчів. Він заявив, що запідозрив наших футболістів у нечесній грі. Ми одразу пішли назустріч йому і запропонували співпрацю. Ми запросили Баранку до Білої Церкви, де базується молодіжний склад «Олімпіка» і дали можливість італійцю допитати футболістів. Ми попросили, щоб всі розмови записували на камеру і були готові пред`явити громадськості всі записи. Італієць відмовився від зйомки. Це вже дивно і незрозуміло. Ми йому гостинно відчинили двері, а він почав шантажувати футболістів.

Італієць викликав на індивідуальну розмову нашого капітана. Питає, чому він грав «на кантору». Наш футболіст запевнив, що діяв чесно. Відтак Баранка запросив іншого гравця «Олімпіка» і повідав йому, що капітан команди уже зізнався у скоєному і просить його зробити це саме. Мовляв, якщо зізнаєшся зараз, то і далі гратимеш у футбол. Якщо ні, то забудеш назавжди про кар`єру. Також футболістам погрожували, що їхній клуб дискваліфікують з єврокубків. Таким чином допитували п`ятьох спортсменів. І це при тому, що
немає жодного доказу того, що гравці порушили правила чесної гри. Я вважаю, що людина, яка зайняла такий високий пост, повинна використовувати правові методи боротьби з договірними матчами, а не шантаж. Франческо Баранка не соромитьтся казати, що йому потрібно дати громадськості гучну справу, щоб відпрацювати запрошення в Україну. Прикро, але італієць вибрав собі жертву «Олімпік», - сказав Гельзін.

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    icebeer
    icebeer, 05.06.2017 15:33
    +3
    Баранка включил режим "капитан Катани",но остался при этом прежним баран-кой.
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    zahar-skarceni1979
    online
      zahar-skarceni1979, 05.06.2017 16:21
    0
    Нужен СВОй , а не баранка!!!Разбираться конечно НАДО и есть над ЧЕМ!!!!И не только в этом эпизоде ,а во всех случаях!!!СО всеми безИСКЛЮЧЕНИЯ клубами!!!
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    okoronkwo-aizek
    online
      okoronkwo-aizek, 05.06.2017 16:22
    0
    Хай би краще поцікавився рівненським Вересом.
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