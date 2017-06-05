Гельзін звинуватив Баранку у шантажі і залякуванні своїх футболістів

Президент «Олімпіка» Владислав Гельзін звинуватив голову Комітету етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранку у шантажі і тиску на гравців своєї команди.



«Франческо Баранка не пред`явив жодного доказу причетності наших гравців до договірних матчів. Він заявив, що запідозрив наших футболістів у нечесній грі. Ми одразу пішли назустріч йому і запропонували співпрацю. Ми запросили Баранку до Білої Церкви, де базується молодіжний склад «Олімпіка» і дали можливість італійцю допитати футболістів. Ми попросили, щоб всі розмови записували на камеру і були готові пред`явити громадськості всі записи. Італієць відмовився від зйомки. Це вже дивно і незрозуміло. Ми йому гостинно відчинили двері, а він почав шантажувати футболістів.



Італієць викликав на індивідуальну розмову нашого капітана. Питає, чому він грав «на кантору». Наш футболіст запевнив, що діяв чесно. Відтак Баранка запросив іншого гравця «Олімпіка» і повідав йому, що капітан команди уже зізнався у скоєному і просить його зробити це саме. Мовляв, якщо зізнаєшся зараз, то і далі гратимеш у футбол. Якщо ні, то забудеш назавжди про кар`єру. Також футболістам погрожували, що їхній клуб дискваліфікують з єврокубків. Таким чином допитували п`ятьох спортсменів. І це при тому, що

немає жодного доказу того, що гравці порушили правила чесної гри. Я вважаю, що людина, яка зайняла такий високий пост, повинна використовувати правові методи боротьби з договірними матчами, а не шантаж. Франческо Баранка не соромитьтся казати, що йому потрібно дати громадськості гучну справу, щоб відпрацювати запрошення в Україну. Прикро, але італієць вибрав собі жертву «Олімпік», - сказав Гельзін.