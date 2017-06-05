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Рональд КУМАН: «Барселона Гвардиолы была лучше нынешнего Реала»

Наставник «Эвертона» – о победе «сливочных» в финале Лиги чемпионов

  • 05.06.2017 14:44
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alchetron.com. Рональд Куман
© alchetron.com. Рональд Куман

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман, которого активно «сватали» на должность наставника каталонской «Барселоны», прокомментировал результаты финального матча Лиги чемпионов.

«Реал» справедливо выиграл Лигу чемпионов, они были лучшими на этом турнире и показали отличную игру во втором тайме матча с «Ювентусом». Но я считаю, что этот «Реал» нельзя сравнивать с «Барселоной» времен Гвардиолы. У него была отличная команда. Они лучше «Реала», поскольку выковали целую эпоху в клубе», – сказал Куман.

Источник — Marca

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