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Снайдер догнал ван дер Сара по количеству матчей за сборную

Хавбек Нидерландов сыграл 130-й поединок за национальную команду

  • 05.06.2017 13:55
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УЕФА. Уэсли Снайдер
© УЕФА. Уэсли Снайдер

Вчерашний матч против сборной Кот-д’Ивуара стал для Уэсли Снайдера 130-м в футболке национальной сборной Нидерландов.

По этому показателю полузащитник «Галатасарая» догнал легендарного голкипера «оранжевых» Эдвина ван дер Сара. Таким образом, в следующем матче против Люксембурга, который состоится 9 июня, Снайдер может стать рекордсменом сборной Нидерландов по количеству сыгранных матчей.

Из ныне играющих футболистов больше 100 матчев за сборную имеет только Робин ван Перси – 101 поединок.

Источник — Sport.ua

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