Снайдер догнал ван дер Сара по количеству матчей за сборную

Вчерашний матч против сборной Кот-д’Ивуара стал для Уэсли Снайдера 130-м в футболке национальной сборной Нидерландов.

По этому показателю полузащитник «Галатасарая» догнал легендарного голкипера «оранжевых» Эдвина ван дер Сара. Таким образом, в следующем матче против Люксембурга, который состоится 9 июня, Снайдер может стать рекордсменом сборной Нидерландов по количеству сыгранных матчей.

Из ныне играющих футболистов больше 100 матчев за сборную имеет только Робин ван Перси – 101 поединок.