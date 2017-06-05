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Владимир ШАРАН: «В Александрии могут появиться легионеры-африканцы»

Наставник «горожан» – о новичках, которых хочет пригласить в команду и о прошедшем сезоне

  • 05.06.2017 13:38
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ФК Александрия. Владимир Шаран
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран расказал о новичках, которых хочет пригласить в команду.

— «Александрия» — команда с одним из самых украинских составов — у вас сейчас только один легионер в лице грузина Чантуришвили. Будете продолжать этот тренд и дальше?
— Не факт. Мы будем многих пересматривать, в том числе и легионеров. Возможно, остановимся на африканцах. Нам не хватает скорости в атаке и креатива, надо добавить техники в обращении с мячом. С этой точки зрения и будем проводить летнюю селекцию.

— Вам пришлось отложить вопрос о месте в еврокубках до последнего матча…
— И я горд, что мы сами завоевали его, не полагаясь только на результат матча в Одессе.

— Но все же нервы «Александрия» пощекотала, ведь все могло и по-другому случиться…
— Ни в одной из команд Премьер-лиги не было таких кадровых проблем, как у нас в 2017 году — за короткий период до 10-ти игроков основы получили травмы. Тяжело было их восстановить или качественно заменить. Отсюда вышло и не совсем то, что хотелось бы по игре и результату.

Большой минус это и возвращение Яремчука из аренды в Динамо — это была большая утрата в атаке. Посмотрите — мы на втором этапе забили тольки 4 гола. Кроме того, все соперники уже по-другому настраивались на нас. Уже ни у кого не было ощущения, что играют против дебютанта УПЛ, как это еще было в прошлом чемпионате.

— Быть может, были и повышенные ожидания к «Александрии», основанные на прошлом сезоне и уверенной осени?
— Это ведь не у меня были такие ожидания. Я никогда не говорил, что мы, например, готовы бороться за бронзовые медали. Так, четвертое-пятое места… Тут я был реалистом. Но после того, как мы «вынесли» Волынь в феврале (6:0), многие начали говорить, что мы готовы к борьбе за бронзу… Я не считал пока свою команду конкурентом «Зари». Одновременно, когда у нас случился спад в результатах, был уверен, что мы своего места в еврокубках не отдадим. Также не сомневался в своих футболистах и очень им благодарен, что не подвели.

Источник — Sportarena

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