Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Рафаэл ФОРСТЕР: «Конкретных предложений пока нет, только слухи»

Защитник «Зари» – о прошедшем сезоне

  • 05.06.2017 13:26
  • 324 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Заря. Рафаэл Форстер
© ФК Заря. Рафаэл Форстер

Защитник «Зари» Рафаэл Форстер поделился впечатлениями о достижениях команды и рассказал о своих планах на отпуск.

- Рафаэл, поздравляю тебя с завершением чемпионата! Как ты оцениваешь результат этого сезона?
- Конечно же, я очень доволен результатом, ведь я постоянно играл, старался помогать команде. Поэтому приятно, что команда добилась и бронзовых медалей, и выхода в групповой этап Лиги Европы.

- У тебя есть теперь еще одна медаль в карьере…
- Да, у меня их две. В «Заре» это уже вторая моя медаль. Первая была за финал Кубка Украины. Это важные достижения как команды, так и для каждого игрока, который отдает всего себя на футбольном поле на благо командой игры и высоких результатов.

- Какие планы на будущее? Ходит много слухов о предложениях для тебя…
- Да, слухи есть, но говорить пока рано, никакой конкретики еще нет. На данный момент после хорошей работы я бы хотел отдохнуть, а потом уже думать о дальнейших рабочих планах.

- Отдыхать планируешь дома, в Бразилии?
- Нет, отдых будет активным, я хочу попутешествовать, посетить Францию. Я знаю, это очень красивая страна, хочу увидеть Париж, посмотреть достопримечательности. Отдых будет интересным.

Источник — ФК Заря

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.