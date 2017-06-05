Рафаэл ФОРСТЕР: «Конкретных предложений пока нет, только слухи»

Защитник «Зари» Рафаэл Форстер поделился впечатлениями о достижениях команды и рассказал о своих планах на отпуск.
- Рафаэл, поздравляю тебя с завершением чемпионата! Как ты оцениваешь результат этого сезона?
- Конечно же, я очень доволен результатом, ведь я постоянно играл, старался помогать команде. Поэтому приятно, что команда добилась и бронзовых медалей, и выхода в групповой этап Лиги Европы.
- У тебя есть теперь еще одна медаль в карьере…
- Да, у меня их две. В «Заре» это уже вторая моя медаль. Первая была за финал Кубка Украины. Это важные достижения как команды, так и для каждого игрока, который отдает всего себя на футбольном поле на благо командой игры и высоких результатов.
- Какие планы на будущее? Ходит много слухов о предложениях для тебя…
- Да, слухи есть, но говорить пока рано, никакой конкретики еще нет. На данный момент после хорошей работы я бы хотел отдохнуть, а потом уже думать о дальнейших рабочих планах.
- Отдыхать планируешь дома, в Бразилии?
- Нет, отдых будет активным, я хочу попутешествовать, посетить Францию. Я знаю, это очень красивая страна, хочу увидеть Париж, посмотреть достопримечательности. Отдых будет интересным.
Источник — ФК Заря
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