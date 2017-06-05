Рафаэл ФОРСТЕР: «Конкретных предложений пока нет, только слухи»

Реал начал свое восхождение к былой славе с приходом Роналду. Не люблю этого футболиста, но факт ...

Было.А сейчас будет еще хуже. А хуже есть куда. Это еще не дно.

всего 6 голов за все время выступления в Шальке... Причем только 1 из их - в чемпионате Фрайбургу...

Его друган Селезнев последнее время в основу не попадает, наверное тоже начал рассказывать тренер...

Де можна подивитися цей матч в записі?

Де можна подивитися цей матч в записі?

Выбраться из такой ж@пы с 2:5!!! Красавица просто!!!

Я не знаю, как это комментировать, чтобы остаться в рамках цензуры. Все, что происходило на корте...

Елінко, ти просто космос!Програючи в останньому сеті з рахунком 2:5, вона витягла матч. Один з на...

Элина, что ты делаешь со своими болельщиками? Запас валидола закончился, пришлось после матча беж...