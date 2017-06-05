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12 игроков Шахтера вызваны в национальные сборные

Наибольшее представительство «оранжево-черных» – в команде Андрея Шевченко

  • 05.06.2017 12:59
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ФК Шахтер Донецк. Тайсон
© ФК Шахтер Донецк. Тайсон

В ближайшие дни сразу 12 «горняков» могут сыграть в составе различных сборных.

Наибольшее представительство «оранжево-черных» – в национальной команде Украины. Главный тренер Андрей Шевченко вызвал на отборочный матч ЧМ-2018 с финнами 9 футболистов «Шахтера». Встреча в Тампере состоится 11 июня в 19:00. Перед поединком с Финляндией «сине-желтые» проведут спарринг: 6 июня в австрийском Граце с мальтийцами. Начало в 20:00.

Молодежная сборная Украины, в состав которой вызван Александр Зубков, примет участие в Мемориале Лобановского. Матчи турнира пройдут с 6 по 8 июня в Киеве и Борисполе. Соперники: Черногория, Финляндия и Словения. Первая игра украинцев состоится 6 июня в 18:00. В Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского «сине-желтые» встретятся с черногорцами.

В третий раз приглашение в национальную команду Бразилии получил Тайсон. «Селесао» предстоит два товарищеских поединка в Мельбурне: 9 июня с Аргентиной и 13 июня с Австралией, оба начнутся в 13:05 по киевскому времени.

Гиорги Арабидзе вновь вызван в расположение сборной Грузии. Подопечные Владимира Вайсса проведут контрольный матч с командой Сент-Китс и Невис 7 июня в Тбилиси, а 11-го сыграют в Кишиневе с Молдовой в рамках отборочного цикла ЧМ-2018. Начало встреч в 19:00.

Источник — ФК Шахтер

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