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Денис Баланюк покинет Днепр

Нападающий «Днепра» не будет продлевать контракт с командой

  • 05.06.2017 12:27
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  • 1 комментария
Метки
ФК Днепр. Денис Баланюк
© ФК Днепр. Денис Баланюк

Исполняющий обязанности главного тренера «Днепра» Дмитрий Михайленко рассказал о том, что команду покинет нападающий Денис Баланюк.

«Есть ли особо смысл говорить о Баланюке в «Днепре», ведь Денис все равно уходит от нас», — сказал  Михайленко.

В сезоне 2016/17 20-летний игрок провел 25 матчей в чемпионате и забил 4 гола. Напомним, контракт Баланюка заканчивается в конце текущего месяца.

Источник — Sportarena

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