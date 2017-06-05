Денис Баланюк покинет Днепр

Исполняющий обязанности главного тренера «Днепра» Дмитрий Михайленко рассказал о том, что команду покинет нападающий Денис Баланюк.
«Есть ли особо смысл говорить о Баланюке в «Днепре», ведь Денис все равно уходит от нас», — сказал Михайленко.
В сезоне 2016/17 20-летний игрок провел 25 матчей в чемпионате и забил 4 гола. Напомним, контракт Баланюка заканчивается в конце текущего месяца.
Источник — Sportarena
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