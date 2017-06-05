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Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Ясность по Днепру наступит на этой неделе»

И.о. главного тренера «днепрян» пообещал поделиться информацией о будущем команды

  • 05.06.2017 12:20
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ФК Днепр. Дмитрий Михайленко
© ФК Днепр. Дмитрий Михайленко

Исполняющий обязанности главного тренера «Днепра» Дмитрий Михайленко рассказал о том, что в ближайшие дни днепряне определятся с кадровыми делами и дальнейшим путем развития.

«Пока мы в процессе ожидания, но в ближайшее время расскажем, где играем и с кем, а также уточним время сбора команды после отпуска», — сказал Михайленко.

Сам Дмитрий Михайленко с 5 июня уйдет в короткий отпуск на неделю.

Источник — Sportarena

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