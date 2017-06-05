Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Ясность по Днепру наступит на этой неделе»

Исполняющий обязанности главного тренера «Днепра» Дмитрий Михайленко рассказал о том, что в ближайшие дни днепряне определятся с кадровыми делами и дальнейшим путем развития.

«Пока мы в процессе ожидания, но в ближайшее время расскажем, где играем и с кем, а также уточним время сбора команды после отпуска», — сказал Михайленко.

Сам Дмитрий Михайленко с 5 июня уйдет в короткий отпуск на неделю.