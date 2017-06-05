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РАУЛЬ: «Зидан собрал лучший состав в истории Реала»

Экс-капитан «сливочных» – о финале Лиги чемпионов

  • 05.06.2017 12:08
  • 701 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Реал Мадрид. Рауль Гонсалес
© ФК Реал Мадрид. Рауль Гонсалес

Бывший игрок «Реала» Рауль Гонсалес поделился мнением по поводу финала Лиги чемпионов, во втором тайме которого «Мадрид» полностью превзошел «Ювентус». Экс-капитан «сливочных» отметил игру Иско после перерыва, а также работу Зидана с таким звездным составом.

О матче

«Начало матча удивило, потому что «Юве» был лучше, у них были опасные моменты. Потом «Мадрид» забил, начал играть лучше, но все равно не очень стабильно. Манджукич забил гол всей своей жизни, а в последние минуты первой части встречи команды играли на равных. Во время перерыва было ощущение, что нужно что-то менять, и во втором тайме все изменилось».

О втором тайме

«Во втором тайме игроки больше взаимодействовали, хорошо проявил себя Иско, агрессивнее играли полузащитники: мы быстрее возвращали себе мяч, а «Юве» отошел в свою штрафную, и у нас появились моменты и пришли голы.».

О дубле 59 лет спустя

«Надо постараться, чтобы следующего дубля не пришлось ждать столько лет. Впереди много вызовов: Суперкубок Европы, Суперкубок Испании, Клубный Чемпионат Мира… Самое главное, чтобы команда была такой же сплоченной. Хочу поздравить Зизу с тем, как он справился с таким составом – пусть продолжает работать и приносить радость мадридистам».

О составе

«Думаю, что это лучший состав в истории «Мадрида», но присутствие Зидана сыграло невероятно важную роль – он стал ключевым фактором: без его скромности и простоты мы бы не смогли этого достичь. Сделать всех 24 футболистов довольными почти нереально, но у него это получилось. Я знаю, о чем говорю – в этом полностью его заслуга».

Об игре Иско

«Во втором тайме Иско играл немного выше и взаимодействовал с Марсело, что в итоге и погубило «Юве». Сейчас нужно насладиться победой и этой командой и надеяться, что победы продолжатся».

Источник — Фан-сайт мадридского «Реала»

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Комментарии
    Rustam OldBoy
      Rustam OldBoy, 05.06.2017 12:38
    0
    у них більшість гравців кращі в світі на своїх позиціях.

    Карвахаль, Марсело, Рамос у захисті
    блискуче тріо в центрі півзахисту Кроос, Модріч, Каземіро
    голден бол Роналду на вістрі атаки

    що говорити, коли гравці такого рівня як Лукас і Хамес сидять на лавці
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