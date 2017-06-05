Бавария продаст Дугласа Косту и Саншеша

Газпром сделает так, что Коноплянка будет сидеть на банке!!! ибо нефиг связываться с русскими!!!

Шутка-маразм про русский след: про-Газпромовский Шальке выкупает контракт и держит на лавке одног...

А если вдуматься?Уходит игрок основного состава и я, так думаю, не последний. Значит. Год будут и...

слава богу этот алкаш свалит

Эх...(

Неужели из топ-3 стран не было предложений?(