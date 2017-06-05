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Караваев возвращается из аренды в Фенербахче

Стамбульский клуб решил не продолжать сотрудничество с украинцем

  • 05.06.2017 11:50
  • 1512 просмотров
  • 2 комментария
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twitter.com/TFFSuperLig. Александр Караваев
© twitter.com/TFFSuperLig. Александр Караваев

Украинский легионер «Фенербахче» Александр Караваев покинул стамбульский клуб.

У 25-летнего полузащитника закончился срок арендного соглашения. В свою очередь, руководство турецкого клуба не захотело продлить сотрудничество с Караваевым.

Напомним, украинец перебрался в «Фенербахче» в начале января 2017 года. Сыграв несколько матчей на старте, Караваев перестал попадать с состав стамбульской команды из-за конфликта с главным тренером команды Диком Адвокатом.

Источник — Fanatik

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Комментарии
    ser_nat
    ser_nat, 05.06.2017 11:57
    +4
    Да уж и в Турции нам не заиграть, разве только пенальти бить умеешь, тогда еще берут.
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    wildva
    online
      wildva, 05.06.2017 12:17
    +3
    В Заре один из лидеров. Если вернется лишним не дует уж точно.
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