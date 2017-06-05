Караваев возвращается из аренды в Фенербахче

Украинский легионер «Фенербахче» Александр Караваев покинул стамбульский клуб.
У 25-летнего полузащитника закончился срок арендного соглашения. В свою очередь, руководство турецкого клуба не захотело продлить сотрудничество с Караваевым.
Напомним, украинец перебрался в «Фенербахче» в начале января 2017 года. Сыграв несколько матчей на старте, Караваев перестал попадать с состав стамбульской команды из-за конфликта с главным тренером команды Диком Адвокатом.
Источник — Fanatik
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