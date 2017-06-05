Збірна України вилетіла до Австрії

Національна команда країни вирушила чартерним рейсом до австрійського міста Грац. Літак із «синьо-жовтими» на борту вилетів об 11:20 зі столичного аеропорту Бориспіль.

У складі команди - 25 гравців: фактично усі викликані Андрієм Шевченком на збір, за винятком Дениса Гармаша, який через ушкодження залишив табір збірної минулої суботи. Приблизно через дві години збірна України має приземлитися в Граці, звідки автобусом подолає ще 62 км до містечка Бад-Вальтерсдорф.

Пообідавши в готелі «Фалькенштайнер», гравці відпочинуть та о 18:00 проведуть своє перше тренування на австрійській землі. За 30 хвилин до цього головний тренер «синьо-жовтих» Андрій Шевченко разом із гравцем національної команди дасть прес-конференцію.