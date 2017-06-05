Днепр получит 3,7 млн евро от трансфера Коноплянки в Шальке

Журналист ТК Футбол Олег Ящук рассказал о размере финансовой компенсации «Днепру» за выкуп «Шальке» Евгения Коноплянки.
«Раскрою еще одну интересную деталь нашего откровенного интервью с Коноплянкой.
«Днепр» вот-вот получит от трансфера Жени 3 млн 700 тысяч евро. Интересно, как потратит эти средства Игорь Валерьевич?» – написал Ящук в Facebook.
Напомним, «Шальке» арендовал Коноплянку у «Севильи» летом 2016 года с обязательством выкупа за 12,5 млн евро в конце сезона. По условиям перехода Коноплянки в «Севилью». команда из Днепра должна получить 30% от суммы последующей перепродажи игрока.
Источник — Facebook.com
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