МЮ интересовался Моратой

Отец нападающего мадридского «Реала» Альваро Мораты подтвердил, что его сыном интересовался только «Манчестер Юнайтед». Испанский центрфорвард отыграл два года в «Ювентусе» на правах аренды, после чего вернулся в Мадрид и большую часть времени провел на скамейке запасных.

«Россонери» выбрали Морату своей главной трансферной целью в линию атаки. Кроме того, ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Челси».

«Я знаю наверняка, что МЮ - единственный клуб, который хотел подписать Морату, и никто больше», - заявил журналист Пако Гонсалес.

Альфонсо Мората признал правдивость этой новости: «Откуда тебе это известно? Я могу только признать, что ты отличный журналист, но я должен молчать и больше ничего не говорить».

Ожидается, что на следующей неделе «Милан» выступит с официальным предложением о трансфере 24-летнего нападающего, имея при этом альтернативные варианты в лице Пьера-Эмерика Обамеянга, Андреа Белотти, Андре Силвы и Муссы Дембеле.