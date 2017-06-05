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МЮ интересовался Моратой

Испанский нападающий мог оказаться в «Манчестер Юнайтед»

  • 05.06.2017 11:13
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eurosport.ru. Альваро Мората
© eurosport.ru. Альваро Мората
Отец нападающего мадридского «Реала» Альваро Мораты подтвердил, что его сыном интересовался только «Манчестер Юнайтед». Испанский центрфорвард отыграл два года в «Ювентусе» на правах аренды, после чего вернулся в Мадрид и большую часть времени провел на скамейке запасных.
 
«Россонери» выбрали Морату своей главной трансферной целью в линию атаки. Кроме того, ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Челси».
 
«Я знаю наверняка, что МЮ - единственный клуб, который хотел подписать Морату, и никто больше», - заявил журналист Пако Гонсалес.
 
Альфонсо Мората признал правдивость этой новости: «Откуда тебе это известно? Я могу только признать, что ты отличный журналист, но я должен молчать и больше ничего не говорить».
 
Ожидается, что на следующей неделе «Милан» выступит с официальным предложением о трансфере 24-летнего нападающего, имея при этом альтернативные варианты в лице Пьера-Эмерика Обамеянга, Андреа Белотти, Андре Силвы и Муссы Дембеле. 
 

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