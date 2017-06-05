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Как фанаты Бешикташа праздновали чемпионство любимой команды

Болельщики стамбульского клуба оккупировали Босфор

  • 05.06.2017 11:03
  • 456 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Бешикташ
© ФК Бешикташ

В суботу, 3 июня, «Бешикташ» одержал победу над «Османлыспором» (4:0) , которая гарантировала стамбульскому клубу победу в турецкой Суперлиге.

Вчера болельщики «Бешикташа» помпезно отпраздновали на Босфор второе подряд чемпионство любимой команды.

Источник — ФК Бешикташ

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Комментарии
    SidorZalcman
    online
      SidorZalcman, 05.06.2017 11:47
    0
    круто!
    теперь забухают...
    легионеры...
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