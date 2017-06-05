В суботу, 3 июня, «Бешикташ» одержал победу над «Османлыспором» (4:0) , которая гарантировала стамбульскому клубу победу в турецкой Суперлиге.
Вчера болельщики «Бешикташа» помпезно отпраздновали на Босфор второе подряд чемпионство любимой команды.
CRAZY: Beşiktaş fans celebrate winning the Turkish league title on The Bosphorus. Scenes. 😳🌊💥— SPORF (@Sporf) 4 червня 2017 р.
(🎥 @forzabesiktas)pic.twitter.com/Tw4uWV7TN1
Источник — ФК Бешикташ
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