Шальке выкупил контракт Коноплянки

«Шальке» выкупил контракт украинского полузащитника «Севильи» Евгения Коноплянки за 15 миллионов евро. Об этом сообщил сам футболист в интервью телеканалу «Футбол».

- Лучше бы меня купили за пять миллионов, а я бы играл, и мною бы дорожили, - говорит Коноплянка. - Но ничего – это делает меня сильнее. Закончился чемпионат, поэтому я могу смотреть вперед и рассматривать другие варианты.