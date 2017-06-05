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Шальке выкупил контракт Коноплянки

Украинский полузащитник подписал полноценный контракт с гельзенкирхенским клубом

  • 05.06.2017 10:54
  • 1567 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФФУ. Евгений Коноплянка (справа)
© ФФУ. Евгений Коноплянка (справа)
«Шальке» выкупил контракт украинского полузащитника «Севильи» Евгения Коноплянки за 15 миллионов евро. Об этом сообщил сам футболист в интервью телеканалу «Футбол».
 
- Лучше бы меня купили за пять миллионов, а я бы играл, и мною бы дорожили, - говорит Коноплянка. - Но ничего – это делает меня сильнее. Закончился чемпионат, поэтому я могу смотреть вперед и рассматривать другие варианты. 
 

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Анатолий Чорнобук
    online
      Анатолий Чорнобук, 05.06.2017 10:59
    0
    Я би теж сидів на лавці за 15 млн.
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    Vitalik Shevchenko
    Vitalik Shevchenko, 05.06.2017 11:03
    +3
    Комедія,купили гравця за 15 міліонів,а тренер сказав що він йому не потрібен Я розумію що у Шальке не було інших варіанів (опцію обовяз.викупом ніхто не скасовував) але як треба забити болт на захисті власних воріт,щоб тренер був так категорично налаштований.
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    silverland1988
      silverland1988, 05.06.2017 11:13
    -2
    Коно голову выше держи. Тебе просто не повезло с упрямыми тренерами-педантами. Что в Севилье что в Шальке, не смотря на мало игрового времени, он, будучи полузащитником забивал больше чем некоторые нападающие этих команд, при том что выходил лишь иногда на замену. Не важно какое мнение Коно имеет о защите, эти тренера должны были его выпускать в каждой игре и развивать его талант, не так много в то время когда он переходил в Севилью в мире было таких быстрых фланговых и техничных футболистов с таким точным навесом да и хорошим ударом - все помним его гол Англии издали. Так что тренера гробили талант и видимо даже получали удовольствие от этого. Садисты, иначе никак.
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    fairplay
    online
      fairplay, 05.06.2017 11:32
    +1
    Vitalik Shevchenko, 05.06.2017 11:03
    Комедія,купили гравця за 15 міліонів,а тренер сказав що він йому не потрібен
    Это произошло год назад. "..«Правда ли то, что «Шальке» выкупил мой контракт у «Севильи»? Я не скрывал этого. Это произошло уже тогда, когда я подписывал как бы аренду.
    Но все равно в этом контракте я знал, что это автоматически переходит на выкуп. Потому что там за пару дней до закрытия трансферного окна у «Шальке» просто не было бюджета и поэтому они так договорились."
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