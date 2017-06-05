Шальке выкупил контракт Коноплянки

«Шальке» выкупил контракт украинского полузащитника «Севильи» Евгения Коноплянки за 15 миллионов евро. Об этом сообщил сам футболист в интервью телеканалу «Футбол».
- Лучше бы меня купили за пять миллионов, а я бы играл, и мною бы дорожили, - говорит Коноплянка. - Но ничего – это делает меня сильнее. Закончился чемпионат, поэтому я могу смотреть вперед и рассматривать другие варианты.
Источник — ТК Футбол
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Но все равно в этом контракте я знал, что это автоматически переходит на выкуп. Потому что там за пару дней до закрытия трансферного окна у «Шальке» просто не было бюджета и поэтому они так договорились."
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