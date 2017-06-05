СК Днепр-1 внесен в Единый реестр

Юридическое лицо с названием «СК Днепр-1», которое по информации СМИ будет иметь новый клуб Игоря Коломойского, уже существует в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.



Общество с ограниченной ответственностью «СК Днепр-1» находится в Днепре. Оно было зарегистрировано 10 марта 2017 года. Руководителем является Антон Фурсов, игрок с таким именем выступает за футзальную команду «Приват-Днепр». Уставный капитал этого ООО составляет 50 тысяч гривен.



Учредителями «СК Днепр-1» и владельцами 50% доли является Максим Береза — сын народного депутата, основателя и первого командира батальона, а сейчас уже полка специального назначения «Днепр-1» Юрия Березы и Геннадий Полонский.



Кроме того, команда «СК Днепр-1» выступает в первой лиге Днепропетровской области и занимает предпоследнее место.