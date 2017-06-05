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ШЕВЧЕНКО: «Хотели с Гармашем сыграть так, как они действуют в Динамо»

Наставник сборной Украины – о кадровой ситуации в национальной команде

  • 05.06.2017 10:35
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Динамо от Шурика. Андрей Шевченко
© Динамо от Шурика. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о последних новостях, кадровой ситуации и подготовке к предстоящим поединкам «сине-желтых».

— Андрей Николаевич, отъезд Дениса Гармаша – серьезная потеря для сборной Украины?
— Денис приехал с травмой. Даже во время небольших нагрузок в пятницу на НСК «Олимпийский» у него отекло колено. Зачем же использовать игрока, если состояние здоровья ему не позволяет работать по полной? Перед отъездом из сборной я сказал Денису, что с учетом той формы, в которой он находился и того, какую пользу он принес «Динамо» в весенней части чемпионата – забивал мячи, отдавал голевые передачи – я хотел его использовать. Но что тут поделаешь.

— Матч с Мальтой будет репетицией поединка с Финляндией? Или все же вы используете эту возможность для просмотра футболистов, которые не всегда играют в основном составе сборной?
— Будем использовать оба варианта. Мы немного поменяем схему игры впереди, хотим ее проверить в этом поединке. Планируем использовать все разрешенные замены, дать шанс молодым ребятам. Но, конечно, через этот матч мы будем готовиться и к игре с Финляндией.

— Вы не раз говорили, что в сборную будете вызывать только тех игроков, которые имеют постоянную игровую практику в своем клубе. Но все же в этот раз сделали исключение для Коноплянки. Из-за того, что это ключевой игрок нынешней сборной Украины?
— У нас на позиции Жени просто некому играть. Цыганков, к примеру, был мало задействован в последних матчах…

— Гармаш травмировался…
— Да, это о чем я говорил. Мы планировали немного изменить структуру нашей игры впереди, посмотреть, насколько игроки готовы выполнить наши задумки. Сейчас у нас немного разбалансированная игра в атаке и мы хотим это исправить. А что касается Коноплянки, то он один из лучших игроков в Украине. То, что он не играет в «Шальке» – это для нас проблема. И в первую очередь, это проблема для самого футболиста. Почему он не играет? Тренер ему не объясняет свое решение. Поэтому мы должны Женю и поддержать в этой ситуации. К тому же, повторюсь, на его позиции у нас нет реальной конкуренции в сборной.

К примеру, на место на левом фланге обороны мы имеем двух хороших игроков — Соболя и Матвиенко. Справа в защите – Бутко постоянно играл в последних матчах, Морозюк набрал хорошую форму. В середине поля у нас хорошая конкуренция.

Мы планировали с Гармашем попробовать сыграть так, как они действуют в «Динамо» – с двумя игроками на позиции под нападающим и одним футболистом на острие. И даже после травмы Дениса, мы будем пробовать эту схему. Но и Коноплянка обязательно получит свой шанс. А там уже будем делать выводы, оценивать, кто в какой форме находится.

Напомним, товарищеский матч с Мальтой сборная Украины сыграет 6 июня, матч квалификации на ЧМ-2018 против Финляндии – 11 июня.

Источник — Footboom

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Комментарии
    valenok.21
      valenok.21, 05.06.2017 11:17
    -2
    Готов поверить шевченко как тренеру. Вот только выводы по кое-чему нехорошие.
    Это ж насколько деградировал украинский футбол, что лавочник и *нарцисс*, как тут писали, является лучшим футболистом.
    Слов нет, одни выражения.
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