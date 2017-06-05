Ювентус договорился с Бальде Кейта

Туринский «Ювентус» уже договорился с «Лацио» о трансфере Бальде Кейта. Сенегальский полузащитник стал одним из лидеров римского коллектива в минувшем сезоне Серии А. Ранее СМИ сообщали о серьёзном интересе «Ливерпуля» к 22-летнему футболисту. Однако мерсисайдский клуб, по версии прессы, приобретёт Мохамеда Салаха из «Ромы» за 35 миллионов фунтов.

Источник утверждает, что «Лацио» продаст Кейта за 30 миллионов евро. Таким образом, «старая синьора» может скоро объявить о трансфере Бальде.