Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ювентус договорился с Бальде Кейта

Полузащитник «Лацио» переберется в Турин

  • 05.06.2017 10:20
  • 440 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Ювентус договорился с Бальде Кейта
Туринский «Ювентус» уже договорился с «Лацио» о трансфере Бальде Кейта. Сенегальский полузащитник стал одним из лидеров римского коллектива в минувшем сезоне Серии А. Ранее СМИ сообщали о серьёзном интересе «Ливерпуля» к 22-летнему футболисту. Однако мерсисайдский клуб, по версии прессы, приобретёт Мохамеда Салаха из «Ромы» за 35 миллионов фунтов.
 
Источник утверждает, что «Лацио» продаст Кейта за 30 миллионов евро. Таким образом, «старая синьора» может скоро объявить о трансфере Бальде.
 

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.