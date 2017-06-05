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Андрей ЛУНИН: «Я стал сильнее, чем год назад»

Голкипер «Днепра» – о пребывании в сборной

  • 05.06.2017 10:10
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ФК Днепр. Андрей Лунин
© ФК Днепр. Андрей Лунин

Вратарь «Днепра» Андрей Лунин рассказал о своем пребывании в лагере национальной сборной Украины.

«На поле всегда конкуренция, вне поля – всегда дружеские отношения, все-таки одна команда, тем более сборная.

Нет слабых команд. Финляндия – сильная, организованная сборная. Первая игра – было 1:0, сложно. Просто не будет, тем более на выезде. Сейчас конец сезона. В любом случае я стал сильнее, чем год назад. Высшая лига приносит свои плоды.

Что сказал Шевченко? Чтобы я не волновался, спокойно вливался в коллектив, не стеснялся и тренировался. Сказал, что я приехал заслуженно, все зависит от меня», – сказал Лунин.

Источник — Федерация футбола Украины

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