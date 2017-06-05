Андрей ЛУНИН: «Я стал сильнее, чем год назад»

Вратарь «Днепра» Андрей Лунин рассказал о своем пребывании в лагере национальной сборной Украины.
«На поле всегда конкуренция, вне поля – всегда дружеские отношения, все-таки одна команда, тем более сборная.
Нет слабых команд. Финляндия – сильная, организованная сборная. Первая игра – было 1:0, сложно. Просто не будет, тем более на выезде. Сейчас конец сезона. В любом случае я стал сильнее, чем год назад. Высшая лига приносит свои плоды.
Что сказал Шевченко? Чтобы я не волновался, спокойно вливался в коллектив, не стеснялся и тренировался. Сказал, что я приехал заслуженно, все зависит от меня», – сказал Лунин.
Источник — Федерация футбола Украины
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