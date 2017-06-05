Беланда договорился с Галатасараем

Хавбек киевского «Динамо» Юнес Беланда, который последний сезон провел на правах аренды в «Ницце», договорился об условиях личного контракта с «Галатасараем». В ближайшее время турецкий клуб должен встретиться с руководством «Динамо» для того, чтобы обсудить трансферную стоимость марокканца.

Напомним, что в прошлом сезоне Беланда провел 36 матчей, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач, однако «Ницца» отказалась выкупать трансфер футболиста.