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Арда Туран перейдет в Арсенал

Турецкий полузащитник покидает «Барселону»

  • 05.06.2017 09:29
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  • 1 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua, Арда Туран
© dynamo.kiev.ua, Арда Туран
30-летний Арда Туран, испытывавший в минувшем сезоне дефицит игровой практики в «Барселоне», дал согласие на переход в лондонский «Арсенал».
 
В настоящее время клубы согласовывают сумму трансфера. «Барселона» требует за Турана около 30 миллионов евро, тогда как «Арсенал» пытается сбить цену.
 
Ранее стало известно, что английский клуб предлагает за хавбека 25 миллионов евро.
 

Источник — Sport.ua

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