Арда Туран перейдет в Арсенал

30-летний Арда Туран, испытывавший в минувшем сезоне дефицит игровой практики в «Барселоне», дал согласие на переход в лондонский «Арсенал».

В настоящее время клубы согласовывают сумму трансфера. «Барселона» требует за Турана около 30 миллионов евро, тогда как «Арсенал» пытается сбить цену.

Ранее стало известно, что английский клуб предлагает за хавбека 25 миллионов евро.