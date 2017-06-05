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Фернандо Торреса зовут в Мексику

Нападающий «Атлетико» может перебраться на другой континент

  • 05.06.2017 08:46
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ФК Атлетико. Фернандо Торрес
© ФК Атлетико. Фернандо Торрес
Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес может продолжить карьеру в Мексике. Сообщается, что в услугах футболиста заинтересован «Крус Асуль». Главный тренер мексиканцев Пако Хемес лично заинтересован в переходе испанского форварда.
 
Переговорный процесс начнется на следующей неделе. В минувшем сезоне Примеры на счету Торреса 31 матч, восемь голов и шесть голевых передач.
 

Источник — Insider

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