Фернандо Торреса зовут в Мексику

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес может продолжить карьеру в Мексике. Сообщается, что в услугах футболиста заинтересован «Крус Асуль». Главный тренер мексиканцев Пако Хемес лично заинтересован в переходе испанского форварда.
Переговорный процесс начнется на следующей неделе. В минувшем сезоне Примеры на счету Торреса 31 матч, восемь голов и шесть голевых передач.
Источник — Insider
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