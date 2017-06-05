Фернандо Торреса зовут в Мексику

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Верес будет проводить домашние матчи УПЛ в Луцке 10:14 — andresvoboda2014 Цікаво! А як гравці Вереса себе почувають? Совість не мучає? Да і грати майже увесь сезон при вор... 09:50 — kod.75 Как все таки непредсказума жизнь. Раньше болел "за", теперь буду болеть ещё и "про...