Теему ПУККИ: «Украина не так хороша, как раньше»

Скорее всего, именно Теему Пукки будет тем нападающим, за которым футболистам сборной Украины придется тщательно приглядывать в матче 11 июня.

- Я никогда раньше не играл так много матчей, как в этом сезоне. Лично для меня все складывалось хорошо, но очень бы хотелось, что-то выиграть с клубом. Недавно я со своим Брондбю болезненно проиграл в Кубке Дании Копенгагену. До сих пор мурашки по коже…

Приехал в сборную, все равно, в отличном настроении. Давно не видел многих парней! Приятно снова быть вместе. Новый тренер? Да, с Бакке у нас дела шли не очень. Надеюсь, у Маркку Канервы получится исправить ситуацию уже в ближайшем матче с Украиной. Кстати, на мой взгляд, сегодня украинская сборная уже не такая сильная, как это было раньше.