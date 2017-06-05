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Теему ПУККИ: «Украина не так хороша, как раньше»

Основной нападающий сборной Финляндии Теему Пукки сомневается в силе нашей национальной сборной

  • 05.06.2017 08:32
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Теему ПУККИ: «Украина не так хороша, как раньше»
Скорее всего, именно Теему Пукки будет тем нападающим, за которым футболистам сборной Украины придется тщательно приглядывать в матче 11 июня.
 
- Я никогда раньше не играл так много матчей, как в этом сезоне. Лично для меня все складывалось хорошо, но очень бы хотелось, что-то выиграть с клубом. Недавно я со своим Брондбю болезненно проиграл в Кубке Дании Копенгагену. До сих пор мурашки по коже…
 
Приехал в сборную, все равно, в отличном настроении. Давно не видел многих парней! Приятно снова быть вместе. Новый тренер? Да, с Бакке у нас дела шли не очень. Надеюсь, у Маркку Канервы получится исправить ситуацию уже в ближайшем матче с Украиной. Кстати, на мой взгляд, сегодня украинская сборная уже не такая сильная, как это было раньше.
 

Источник — zbirna.com

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