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Юрген КЛОПП: «Верю в успех Ливерпуля не потому, что я псих»

Наставник «Ливерпуля» - о перспективах команды в будущем сезоне

  • 05.06.2017 08:20
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ФК Ливерпуль. Юрген Клопп
© ФК Ливерпуль. Юрген Клопп
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко оценил потенциал мерсисайдцев и отметил, что ждёт от команды прогресса.
 
- Я знаю, что мы уже достигли хорошего уровня, но у команды по-прежнему остаётся много возможностей для улучшения, и мне это нравится. Мы действительно можем прибавить, я жду этого с нетерпением. «Ливерпуль» обязан прибавлять, потому что конкуренция будет ещё выше, плюс в ближайшем сезоне мы будем играть в Лиге чемпионов.
 
Я очень оптимистичен по поводу нашего будущего, но не потому, что я сумасшедший. Причина в том, что я знаю о подлинном потенциале команды и вижу желание игроков прибавлять. У нас есть характер, и я имею в виду не только футболистов.
 

Источник — Фан-сайт ФК Ливерпуль

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