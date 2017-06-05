Юрген КЛОПП: «Верю в успех Ливерпуля не потому, что я псих»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко оценил потенциал мерсисайдцев и отметил, что ждёт от команды прогресса.

- Я знаю, что мы уже достигли хорошего уровня, но у команды по-прежнему остаётся много возможностей для улучшения, и мне это нравится. Мы действительно можем прибавить, я жду этого с нетерпением. «Ливерпуль» обязан прибавлять, потому что конкуренция будет ещё выше, плюс в ближайшем сезоне мы будем играть в Лиге чемпионов.

Я очень оптимистичен по поводу нашего будущего, но не потому, что я сумасшедший. Причина в том, что я знаю о подлинном потенциале команды и вижу желание игроков прибавлять. У нас есть характер, и я имею в виду не только футболистов.