Шальке не рассчитывает на Коноплянку в новом сезоне

Спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель сообщил о том, что главный тренер команды Маркус Вайнцирль не рассчитывает на Евгения Коноплянку в новом сезоне.
- В течение прошлого сезона мы очень много разговаривали с Коноплянкой и он выразил свое несогласие с оборонительным футболом команды, - говорит Хайдель. - Я считаю, что каждый игрок должен знать о своих перспективах в команде, поэтому Маркус Вайнцирль заявил Евгению, что не рассчитывает на него в новом сезоне.
Источник — Sport.ua
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