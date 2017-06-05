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Шальке не рассчитывает на Коноплянку в новом сезоне

Украинский полузащитник занимается поисками нового клуба

  • 05.06.2017 08:10
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ФК Шальке. Маркус Вайнцирль
© ФК Шальке. Маркус Вайнцирль
Спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель сообщил о том, что главный тренер команды Маркус Вайнцирль не рассчитывает на Евгения Коноплянку в новом сезоне.
 
- В течение прошлого сезона мы очень много разговаривали с Коноплянкой и он выразил свое несогласие с оборонительным футболом команды, - говорит Хайдель. - Я считаю, что каждый игрок должен знать о своих перспективах в команде, поэтому Маркус Вайнцирль заявил Евгению, что не рассчитывает на него в новом сезоне.
 

Источник — Sport.ua

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