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Арсен ВЕНГЕР: «Арсенал не будет тратить много денег»

Наставника «Арсенала» устраивает нынешний состав команды

  • 05.06.2017 07:46
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ФК Арсенал. Арсен Венгер
© ФК Арсенал. Арсен Венгер
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно.
 
- Этим летом мы совершим максимум два-три трансфера. Мы не можем тратить столько же денег, как некоторые другие клубы, у которых есть неограниченные ресурсы. Давайте не забывать, что количество потраченных денег не гарантирует результат.
 
Будут ли громкие переходы? Нужно понимать, что вы имеете в виду под этим словосочетанием. Роб Холдинг — это, по-вашему, громкий трансфер? Когда вы покупаете игрока за £ 40 млн, то все одобряют это, но разве игрок за £ 2 млн не может быть столь же хорошим?
 

Источник — Euro-football

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