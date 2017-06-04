Ирландия обыгрывает Уругвай

Ирландия – Уругвай 3:1
Голы: 1:0 – 27 Уолтерс, 1:1 – 38 Хименес, 2:1 – 51 Кристи, 3:1 – 77 Макклейн.
Ирландия – Рэндолф (Вествуд, 46), Лонг, Кристи, Уорд, Даффи (Пирс, 61), Уэлан (Хулахан, 46), Хендрик (Макклейн, 74), Брэйди, Артер, Хэйс (Макгиди, 60), Уолтерс (Мерфи, 61).
Уругвай – Конде, Коатес, Перейра (Рикка, 62), Касерес, Хименес, Весино, Санчес (Нандес, 46), Аревало (Гонсалес, 46), Лаксальт (Сильва, 46), Урретавискайя, Кавани (Стуани, 13).
Предупреждение: Хендрик (67).
Голландия – Кот-д`Ивуар 5:0
Голы: 1:0 – 13 Велтман, 2:0 – 32, пенальти Роббен, 3:0 – 36 Велтман, 4:0 – 69 Классен, 5:0 – 75 Янссен.
Голландия – Силлессен, Мартинс Инди, Велтман, Тете, Блинд, Проппер (Вейналдум, 64), Стротман (Рамселар, 84), Роббен (Промес, 78), Классен (Снейдер, 70), Депай (Бергейс, 77), Янссен (Дост, 77).
Кот-д`Ивуар – Сангаре, Кессиэ (Диоманде, 62), Траоре (Байи, 46), Орье, Гбамен, Корне, Сери, Канон (Я Конан, 71), Дели, Сьо (Гои-Би, 46), Пепе (Жервиньо, 66).
Предупреждения: Сери (59), Блинд (61), Диоманде (90).
Источник — Sport.ua
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