Ирландия обыгрывает Уругвай

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Буффон повторил антирекорд Лиги чемпионов 23:23 — Comraddm Все равно Акинфеев - лучший антирекордсмен

Деонтей УАЙЛДЕР: «Я никогда не был нокаутирован в спаррингах с Кличко» 23:18 — Comraddm Но он так и не опроверг то, что на полу таки лежал в спарингах, пусть и не в отключке.

Король старушку не обидит? 22:46 — mcpavlick Так же, как и Зидан остается чемпионом мира-1998 )))