Миха ГОРОПЕВШЕК: Два сезона в Украине были полезными для моей карьеры

Бывший защитник луцкой «Волыни» Миха Горопевшек рассказал, где планирует продолжить карьеру.

«Думаю, два сезона, которые я провел в Украине, были очень хорошими и полезными для моей будущей карьеры. Я получил бесценный опыт и многому научился. Настало время для нового вызова.

Сейчас идут переговоры с некоторыми клубами. Называть их не буду, могу только сказать, что это команды не из Украины. Я бы хотел попробовать свои силы в другом чемпионате.

Отношения с Кварцяным? Он очень эмоциональный тренер. Всегда хочет от своих игроков максимума. Под его руководством работать было очень нелегко, но это дало мне очень многое. Я всегда буду благодарен Кварцяному за тот опыт, который получил. У нас с ним никогда не было серьезных конфликтов. Еще раз хочу поблагодарить его за все», - сказал Горопевшек.