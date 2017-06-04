Ткачук покинул Иртыш

ФК «Иртыш» и украинский защитник Евгений Ткачук расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию сторон.
В текущем сезоне 25-летний футболист провел за павлодарцев 12 матчей в Премьер-Лиге, в которых отметился двумя забитыми мячами, заработав при этом одну желтую карточку. Общее количество игрового времени составило 1066 минут.
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