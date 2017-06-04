Ткачук покинул Иртыш

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Юрий СЕМИН: «Поступок Рамоса – это часть игры» 20:36 — tylerss Переосмыслил этот короткий комментарий Семина. А ведь это очень тонкий тролинг всего того, что пр...

Зидан утверждается в тренерской элите 20:32 — Ossa8860 ЛЧ не знаю, но в ЧУ Кварц с такой командой и бюджетом был бы вечным чемпионом.