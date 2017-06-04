Буффон повторил антирекорд Лиги чемпионов

А где там Рамос ?

ТЕТ ? ахахааа. Цыганык ясно ведь сказал нет рейтингов. поэтому трансляции загнали на УНИАН ТВ. ТЕ...

тем временем Марта Костюк тоже победила на соревновании юниоров

Антирекорды можно ставить в групповом этапе Лиги Чемпионов. В финалах пропускать, еще и после уда...

Поступок Рамоса - это простая симуляция. А симуляция никогда не была частью игры - это часть позо...

Та всьо він добре зробив пррсто не потрібно було при такому рахунку