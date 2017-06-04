В финале Лиги чемпионов «Реал» разгромил «Ювентус» со счетом 4:1.
Таким образом, вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон повторил антирекорд лиги чемпионов по количеству пропущенных мячей. В двух сыгранных финалах Буффон пропустил 7 голов, догнав по этому показателя экс-голкипера «Манчестер Юнайтед» Эдвина ван дер Сара.
Три мяча Буффон пропустил в финале Лиги чемпионов сезона 2014/2015 против «Барселоны» (1:3).
Источник — Sport.ua
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