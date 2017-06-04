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Буффон повторил антирекорд Лиги чемпионов

Голкипер «Ювентуса» пропустил 7 мячей в двух финальных матчах

  • 04.06.2017 18:43
  • 437 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Ювентус. Джанлуиджи Буффон (справа)
© ФК Ювентус. Джанлуиджи Буффон (справа)

В финале Лиги чемпионов «Реал» разгромил «Ювентус» со счетом 4:1.

Таким образом, вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон повторил антирекорд лиги чемпионов по количеству пропущенных мячей. В двух сыгранных финалах Буффон пропустил 7 голов, догнав по этому показателя экс-голкипера «Манчестер Юнайтед» Эдвина ван дер Сара.

Три мяча Буффон пропустил в финале Лиги чемпионов сезона 2014/2015 против «Барселоны» (1:3).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Юра Бойко
      Юра Бойко, 04.06.2017 18:50
    0
    Антирекорды можно ставить в групповом этапе Лиги Чемпионов. В финалах пропускать, еще и после ударов таких исполнителей - это честь, а не антирекорд.
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