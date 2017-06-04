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КОНОПЛЯНКА: «О переезде Ярмоленко в Европу переживаю больше, чем он»

Играть в европейских клубах непросто, считает хавбек «Шальке» и сборной Украины

  • 04.06.2017 18:15
  • 1214 просмотров
  • 2 комментария
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ФФУ. Евгений Коноплянка (справа)
© ФФУ. Евгений Коноплянка (справа)

Полузащитник «Шальке» и сборной Украины Евгений Коноплянка поделился мнением о возможном переходе вингера «Динамо» Андрея Ярмоленко в европейский клуб.

«Надеюсь, что Ярмоленко переедет в Европу. Переживаю даже больше, чем он, потому что уже может быть поздно. В Европе не так уж и просто. Даже после гола в матче против звезд «Атлетико», это не значит, что он играть в основном составе своей следующей команды. Если Андрей попадет в команду, и там будет игрок, который будет играть, как он, то Ярмоленко присядет. Главное – доверие и коммуникация с тренером. Плюс с партнерами тоже нужно ладить», – считает Коноплянка.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    richci
      richci, 04.06.2017 18:29
    +1
    Наші можуть заграти хібащо в Турції
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    paztat
      paztat, 04.06.2017 18:32
    0
    Поздно понял истину.
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