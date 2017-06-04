КОНОПЛЯНКА: «О переезде Ярмоленко в Европу переживаю больше, чем он»

Полузащитник «Шальке» и сборной Украины Евгений Коноплянка поделился мнением о возможном переходе вингера «Динамо» Андрея Ярмоленко в европейский клуб.
«Надеюсь, что Ярмоленко переедет в Европу. Переживаю даже больше, чем он, потому что уже может быть поздно. В Европе не так уж и просто. Даже после гола в матче против звезд «Атлетико», это не значит, что он играть в основном составе своей следующей команды. Если Андрей попадет в команду, и там будет игрок, который будет играть, как он, то Ярмоленко присядет. Главное – доверие и коммуникация с тренером. Плюс с партнерами тоже нужно ладить», – считает Коноплянка.
Источник — #FootballHub
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