Верес будет проводить домашние матчи УПЛ в Луцке

Верес заявил луцкий «Авангард» в качестве места проведения домашних игр УПЛ.
Об этом стало известно со слов исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого. Также он сообщил, что о втором стадионе, который был бы альтернативой «Авангарду», пока речи не идет. Также руководством ровенского клуба рассматривался вариант с проведением игр в Тернополе.
Ранее сообщалось, что болельщики «Волыни», для которой «Авангард» является домашней ареной, хотят не допустить проведения домашних матчей ровенчан в своем городе. В фанатской среде Крестоносцев говорят о масштабных акциях протеста и срыве матчей Вереса в Луцке.
Источник — Sportarena
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