Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Юрий СЕМИН: «Поступок Рамоса – это часть игры»

Симуляция защитника «Реала» пошла во благо «сливочным», считает специалист

  • 04.06.2017 17:55
  • 1203 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Локомотив Москва. Юрий Семин
© ФК Локомотив Москва. Юрий Семин

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о поступке Серхио Рамоса, симуляция которого привела к удалению Куадрадо в финале Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» (1:4).

– Поступок Серхио Рамоса во втором тайме, после которого удалили Куадрадо, омерзителен?
– Это – часть игры. Рамос сработал на команду. Неужели вы полагаете, что в таких матчах кто-то вспоминает о фэйр-плей? Здесь больше вопросов к арбитру, который находился рядом, но почему-то не разобрался.

Источник — УЕФА

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    sergrey4
      sergrey4, 04.06.2017 18:12
    +3
    Серхио Рамос - редиска, это все давно знали.
    Ссылка
    ivangroznii
    online
      ivangroznii, 04.06.2017 18:25
    0
    Это часть игры- лично когда тренировал Дынамо,это было первое правило на тренировках
    Ссылка
    richci
      richci, 04.06.2017 18:27
    -1
    Та всьо він добре зробив пррсто не потрібно було при такому рахунку
    Ссылка
    tylerss
    online
      tylerss, 04.06.2017 18:48
    +2
    Поступок Рамоса - это простая симуляция. А симуляция никогда не была частью игры - это часть позора. Позора для футболиста и для всех, кто уверен в том, что играть и побеждать нужно честно.

    Позорно симулировали многие футболисты, тот же Алиев под вашим руководством, Милевский. А про Срна, Кучера, Степаненко - вообще смещно вспоминать - для них - это и есть "часть игры".

    Но есть другие футболисты, команды, болельщики, для которых - это просто мерзко. Просто мерзко. Когда игрок вместо спортивной игры включает актерскую игру - в чем тогда вообще смысл спорта? Во что он, спорт, превращается? В соревнование спортсменов, или клоунов???

    тьфу...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.