Юрий СЕМИН: «Поступок Рамоса – это часть игры»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о поступке Серхио Рамоса, симуляция которого привела к удалению Куадрадо в финале Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» (1:4).
– Поступок Серхио Рамоса во втором тайме, после которого удалили Куадрадо, омерзителен?
– Это – часть игры. Рамос сработал на команду. Неужели вы полагаете, что в таких матчах кто-то вспоминает о фэйр-плей? Здесь больше вопросов к арбитру, который находился рядом, но почему-то не разобрался.
Источник — УЕФА
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Позорно симулировали многие футболисты, тот же Алиев под вашим руководством, Милевский. А про Срна, Кучера, Степаненко - вообще смещно вспоминать - для них - это и есть "часть игры".
Но есть другие футболисты, команды, болельщики, для которых - это просто мерзко. Просто мерзко. Когда игрок вместо спортивной игры включает актерскую игру - в чем тогда вообще смысл спорта? Во что он, спорт, превращается? В соревнование спортсменов, или клоунов???
тьфу...
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