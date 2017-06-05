В Киеве финал Лиги чемпионов смотрели на крыше

Уже второй год подряд торговая марка Heineken предоставила уникальный шанс футбольным болельщикам наблюдать за главным событием сезона в клубном футболе – финалом Лиги чемпионов УЕФА, в необычном месте – на закрытой вечеринке, которая проходила на крыше одной из киевских многоэтажек. Мероприятие посетили звезды шоу-бизнеса, футболисты клубов украинской Премьер-лиги, журналисты и эксперты, а также футбольные болельщики. Особая атмосфера,царившая в субботний вечер в Кардиффе, передалась и болельщикам, которые в приятной компании наблюдали за перипетиями матча вместе с Heineken.

«Я буду болеть за «Реал» и Буффона», - сказал перед матчем один из болельщиков, отвечая на вопрос очаровательной ведущей Александры Лободы о предпочтениях в финале. Примерно таким был лейтмотив болельщицких симпатий накануне финала в Кардиффе. Не за «Ювентус», а за легендарного Джанлуиджи Буффона, для которого это был, наверное, последний шанс выиграть Лигу чемпионов. Но и третий финал завершился для 39-летнего голкипера поражением. «У меня еще год контракта, следовательно, у меня есть еще один шанс выиграть Лигу чемпионов. Конечно, нам будет трудно выступить лучше, чем в этом году. Мы могли сделать нечто невероятное, но, к сожалению, не сделали», - посетовал после финала итальянец.

Да, триумф «Реала», сломавшего традицию, согласно которой победитель не мог выиграть Лигу чемпионов дважды подряд, безусловно, был более прогнозируемым. Но кто, скажите, мог предположить, что Буффон, который за 12 матчей турнира пропустил всего три мяча, в финале четырежды достанет мяч из сетки собственных ворот. Дважды – после ударов Криштиану Роналду, который обошел в списке бомбардиров нынешней Лиги чемпионов Лионеля Месси.

Как оказалось, «ностардамус», угадавший счет финального матча, был среди гостей мероприятия, организованного Heineken. Причем, по словам победительницы, счет она угадала не случайно, а была уверена в таком исходе противостояния.

Да, итоговый счет на табло огорчил тех, кто в этот вечер болел за «Ювентус», порадовав фанов Королевского клуба, но магия и эмоции, которые останутся после просмотра финала в компании Heineken, останутся в памяти у всех болельщиков.