Реал в первой корзине жеребьевки ЛЧ вместе с Шахтером и Спартаком

«Реал» попадет в первую корзину при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2017/18, которая состоится в Монако 24 августа. Также в первой корзине окажутся «Спартак» и «Шахтер». На данный момент известны 22 из 32 участников групповой стадии.
С сезона 2015/16 в первую корзину попадают действующий обладатель трофея и чемпионы семи первых стран в рейтинге УЕФА. Схема доступа в ЛЧ-2017/18 была рассчитана на основании рейтинга по состоянию на конец сезона 2015/16. Поскольку «Реал» победил и в своем чемпионате, восьмой командой первой корзины стал донецкий «Шахтер».
При составлении трех других корзин будет учитываться положение клубов в рейтинге УЕФА по состоянию на конец сезона 2016/17.
Первая корзина
Действующий победитель: «Реал»
Германия: «Бавария»
Англия: «Челси»
Италия: «Ювентус»
Португалия: «Бенфика»
Франция: «Монако»
Россия: «Спартак»
Украина: «Шахтер»
Другие участники группового этапа:
«Барселона» (ESP) 151,999
«Атлетико» (ESP) 142,999
«Пари Сен-Жермен» (FRA) 126,333
«Боруссия» Дортмунд (GER) 124,899
«Манчестер Сити» (ENG) 100,192
«Порту» (POR) 98,866
«Манчестер Юнайтед»* (ENG) 95,192
«Тоттенхэм» (ENG) 77,192
«Базель» (SUI) 74,415
«Андерлехт» (BEL) 58,840
«Рома» (ITA) 53,666
«Бешикташ» (TUR) 45,840
«Фейеноорд» (NED) 23,212
«РБ Лейпциг» (GER) 15,899
* Так как «Реал» выиграл и первенство своей страны, победитель Лиги Европы УЕФА избежал раунда плей-офф и получил прямой пропуск в групповую стадию.
Вакантные путевки
победители раунда плей-офф: 10
Если после того, как станут известны все участники турнира, схема доступа потребует внесения коррективов, приоритет будет отдан победителям национальных первенств (с соблюдением того, с какого раунда начинают борьбу представители конкретной ассоциации). Итоговый список будет обнародован УЕФА.
Клубный коэффициент рассчитывается на основании результатов команд в пяти последних розыгрышах Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА.
Поскольку победитель Лиги чемпионов стал первым и во внутреннем чемпионате, восьмое место в первой корзине отдано чемпиону восьмой страны в рейтинге, а именно «Шахтеру».
Источник — УЕФА
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Барселона» (ESP) 151,999
«Атлетико» (ESP) 142,999
«Пари Сен-Жермен» (FRA) 126,333
«Боруссия» Дортмунд (GER) 124,899
«Манчестер Сити» (ENG) 100,192
«Порту» (POR) 98,866
«Манчестер Юнайтед»* (ENG) 95,192
«Тоттенхэм» (ENG) 77,192
«Базель» (SUI) 74,415
«Андерлехт» (BEL) 58,840
«Рома» (ITA) 53,666
«Бешикташ» (TUR) 45,840
«Фейеноорд» (NED) 23,212
«РБ Лейпциг» (GER) 15,899
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