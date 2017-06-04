Реал в первой корзине жеребьевки ЛЧ вместе с Шахтером и Спартаком

«Реал» попадет в первую корзину при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2017/18, которая состоится в Монако 24 августа. Также в первой корзине окажутся «Спартак» и «Шахтер». На данный момент известны 22 из 32 участников групповой стадии.

С сезона 2015/16 в первую корзину попадают действующий обладатель трофея и чемпионы семи первых стран в рейтинге УЕФА. Схема доступа в ЛЧ-2017/18 была рассчитана на основании рейтинга по состоянию на конец сезона 2015/16. Поскольку «Реал» победил и в своем чемпионате, восьмой командой первой корзины стал донецкий «Шахтер».

При составлении трех других корзин будет учитываться положение клубов в рейтинге УЕФА по состоянию на конец сезона 2016/17.

Первая корзина

Действующий победитель: «Реал»

Германия: «Бавария»

Англия: «Челси»

Италия: «Ювентус»

Португалия: «Бенфика»

Франция: «Монако»

Россия: «Спартак»

Украина: «Шахтер»

Другие участники группового этапа:

«Барселона» (ESP) 151,999

«Атлетико» (ESP) 142,999

«Пари Сен-Жермен» (FRA) 126,333

«Боруссия» Дортмунд (GER) 124,899

«Манчестер Сити» (ENG) 100,192

«Порту» (POR) 98,866

«Манчестер Юнайтед»* (ENG) 95,192

«Тоттенхэм» (ENG) 77,192

«Базель» (SUI) 74,415

«Андерлехт» (BEL) 58,840

«Рома» (ITA) 53,666

«Бешикташ» (TUR) 45,840

«Фейеноорд» (NED) 23,212

«РБ Лейпциг» (GER) 15,899

* Так как «Реал» выиграл и первенство своей страны, победитель Лиги Европы УЕФА избежал раунда плей-офф и получил прямой пропуск в групповую стадию.

Вакантные путевки

победители раунда плей-офф: 10

Если после того, как станут известны все участники турнира, схема доступа потребует внесения коррективов, приоритет будет отдан победителям национальных первенств (с соблюдением того, с какого раунда начинают борьбу представители конкретной ассоциации). Итоговый список будет обнародован УЕФА.

Клубный коэффициент рассчитывается на основании результатов команд в пяти последних розыгрышах Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА.

Поскольку победитель Лиги чемпионов стал первым и во внутреннем чемпионате, восьмое место в первой корзине отдано чемпиону восьмой страны в рейтинге, а именно «Шахтеру».