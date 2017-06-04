Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Віктор ГРАЧОВ: «Кучер не здатен конкурувати з молодшими захисниками»

Спеціаліст поділився думками щодо останніх кадрових втрат «Шахтаря»

  • 04.06.2017 17:31
  • 607 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Виктор Грачев
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Грачев

Екс-гравець «Шахтаря» Віктор Грачов прокоментував останні кадрові втрати донецького клубу. «Шахтар» залишили захисники Олександр Кучер та Василій Кобін, а також голкіпер Антон Каніболоцький.

«Олександр Кучер пішов через свій вік, - сказав Віктор Грачов, - У 35 років він не здатен конкурувати з молодшими захисниками. Йому відверто бракує швидкості. Василь Кобін провів 80 поєдинків, приблизно 40 з яких виходив на заміну, і відіграв багато поєдинків, які вже нічого не вирішували. Я взагалі дивуюся, як Кобін так довго затримався в «Шахтарі». Він програє конкуренцію Срні, Бутку. Кобіна пробували на позиції опорного півзахисника. Також не вийшло. Василю 32 роки, йому хочеться нарешті пограти у футбол, а не сидіти на лаві запасних. Тому його відхід виглядає цілком логічним. Також можна зрозуміти рішення Антона Каніболоцького. Він не може витримати конкуренції за воротарську позицію із П’ятовим та Шевченком, тому змінює команду».

Источник — Експрес

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.