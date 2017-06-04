Віктор ГРАЧОВ: «Кучер не здатен конкурувати з молодшими захисниками»

Екс-гравець «Шахтаря» Віктор Грачов прокоментував останні кадрові втрати донецького клубу. «Шахтар» залишили захисники Олександр Кучер та Василій Кобін, а також голкіпер Антон Каніболоцький.

«Олександр Кучер пішов через свій вік, - сказав Віктор Грачов, - У 35 років він не здатен конкурувати з молодшими захисниками. Йому відверто бракує швидкості. Василь Кобін провів 80 поєдинків, приблизно 40 з яких виходив на заміну, і відіграв багато поєдинків, які вже нічого не вирішували. Я взагалі дивуюся, як Кобін так довго затримався в «Шахтарі». Він програє конкуренцію Срні, Бутку. Кобіна пробували на позиції опорного півзахисника. Також не вийшло. Василю 32 роки, йому хочеться нарешті пограти у футбол, а не сидіти на лаві запасних. Тому його відхід виглядає цілком логічним. Також можна зрозуміти рішення Антона Каніболоцького. Він не може витримати конкуренції за воротарську позицію із П’ятовим та Шевченком, тому змінює команду».