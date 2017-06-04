Леонид БУРЯК: «Что я думаю об игре Роналду? Посмотрите на табло»

Экс-тренер сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал победу «Реала» в Лиге чемпионов. В финале «сливочные» разбили «Ювентус» со счетом 4:1.

— Почему «Ювентус» после перерыва так мало бил по воротам соперника?

— Подборы были за мадридцами. Реал и на втором этаже почти все снял. К тому же на настрой «Ювентуса» сильно повлияли третий и четвертый пропущенные мячи. Сливочные, наоборот, попали в игру, у них появилась возможность бежать в контратаки.

— Пасы Модрича и Марсело — не меньшие шедевры, чем голы?

— А кто с этим поспорит? Средняя линия «Реала» вообще сыграла почти идеально. А что касается Модрича, то он провел классный сезон — мысль у него не опережала движение, и наоборот.

— Голкипер «Реала» Кейлор Навас напортачил на 27-й минуте, когда ему забил Манджукич?

— Очевидно, поскольку он потерял ворота… Нельзя сказать, что Манджукич столь уж идеально исполнил удар, но мяч все равно достиг цели. Кстати, эта ошибка Наваса могла дорого обойтись «Реалу» — «Ювентус» тогда мог перевернуть все с ног на голову.

— Как вам игра Криштиану Роналду?

— Посмотрите на табло. До первого забитого мяча он немного выпадал из игры, но потом взял свое. Его многие за что-то критикуют, но сложно не признать, что на этом уровне забивать удается только футболистам экстра-класса. О таком игроке мечтает любой тренер.