Тони КРООС: «Не думал, что возможно защитить этот трофей»

Хавбек «Реала» Тони Кроос прокомментировал разгром «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов (4:1).

«Не думал, что возможно защитить этот трофей. Даже один раз выиграть Лигу чемпионов очень сложно. Мы выиграли ее трижды за четыре сезона. Это многое значит. У нас прекрасная команда. Не только на поле, но и за его пределами. Я рад, что являюсь ее частью.

Все знают, что Криштиану очень важен. Мы показали отменную командную игру в четвертьфинале, полуфинале и сегодня, но в коллективе должен быть человек, который забивает, и ему снова это удалось. У «Ювентуса» очень хорошая оборона, но сегодня мы показали свой класс», – сказал Кроос.