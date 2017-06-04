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Джанлуиджи БУФФОН: «Реал заслужил эту победу»

Вратарь «Ювентуса» подвел итоги финала Лиги чемпионов

  • 04.06.2017 16:50
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ФК Ювентус. Джанлуиджи Буффон
© ФК Ювентус. Джанлуиджи Буффон

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал поражение от мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов (1:4).

«Мы разочарованы. Первый тайм сыграли хорошо, думали, что есть все шансы победить. Не могу объяснить, почему мы сыграли так после перерыва. «Реал» заслужил победу своей игрой во втором тайме. Они показали класс и настрой, с которым надо подходить к таким матчам», – сказал Буффон после матча.

Источник — УЕФА

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