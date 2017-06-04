Джанлуиджи БУФФОН: «Реал заслужил эту победу»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал поражение от мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов (1:4).
«Мы разочарованы. Первый тайм сыграли хорошо, думали, что есть все шансы победить. Не могу объяснить, почему мы сыграли так после перерыва. «Реал» заслужил победу своей игрой во втором тайме. Они показали класс и настрой, с которым надо подходить к таким матчам», – сказал Буффон после матча.
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.