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Паника в Турине: как это было

Во время просмотра финала Лиги чемпионов на площади возникали давка

  • 04.06.2017 16:30
  • 512 просмотров
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independent.com.mt
© independent.com.mt

Уже более полутора тысяч человек числятся пострадавшими после давки во время просмотра финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» в Турине.

В фан-зоне собралось более 20 тысяч зрителей. После третьего гола «Реала» болельщики услышали громкий хлопок, который они приняли за взрыв. Возникла паника, перетекшая в массовую давку. Минимум три человека получили серьезные повреждения.

Итальянские власти заявили, что паника возникла из-за страха людей перед террористической атакой.

Источник — Sport.ua

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