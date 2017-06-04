Уже более полутора тысяч человек числятся пострадавшими после давки во время просмотра финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» в Турине.
В фан-зоне собралось более 20 тысяч зрителей. После третьего гола «Реала» болельщики услышали громкий хлопок, который они приняли за взрыв. Возникла паника, перетекшая в массовую давку. Минимум три человека получили серьезные повреждения.
Итальянские власти заявили, что паника возникла из-за страха людей перед террористической атакой.
Источник — Sport.ua
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