КРООС: «Зидан сделал так, что каждый игрок чувствует свою значимость»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился мнением о главном тренере мадридского клуба Зинедине Зидане.
«Ему удалось сделать так, что каждый игрок чувствует свою значимость. В чемпионате Испании ротация нашего состава была сильной, все футболисты действительно оказались очень важны», – считает Кроос.
Источник — УЕФА
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