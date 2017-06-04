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КРООС: «Зидан сделал так, что каждый игрок чувствует свою значимость»

Хавбек «Реала» дал высокую оценку главному тренеру «сливочных»

  • 04.06.2017 16:23
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Метки
ФК Реал Мадрид
© ФК Реал Мадрид

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился мнением о главном тренере мадридского клуба Зинедине Зидане.

«Ему удалось сделать так, что каждый игрок чувствует свою значимость. В чемпионате Испании ротация нашего состава была сильной, все футболисты действительно оказались очень важны», – считает Кроос.

Источник — УЕФА

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